Источник: начало сезона Формулы-1 отложили до Гран-при Азербайджана в июне

Сезон Формулы-1 может начаться с Гран-при Азербайджана, который запланирован на период с 5 по 7 июня. Об этом сообщила журналистка Ноэми де Мигель, ссылаясь на слова гоночного консультанта «Ред Булл» Хельмута Марко.
Напомним, в Ф-1 из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции отменили Гран-при Австралии, который должен был пройти с 13 по 15 марта.
«Марко только что сказал нам, что начало сезона отложили до Баку. Календарь переформатируют так, что летнего перерыва не будет. Это информация от «Ред Булл», официального объявления от FOM и ФИА нет», — написала журналистка в своём «твиттере».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 126 тыс. человек.
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