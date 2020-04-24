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Чемпион RDS показал, из чего состоит его машина

Чемпион RDS показал, из чего состоит его машина
Авто / Russian Drift Series 0

Действующий трёхкратный чемпион RDS и действующий победитель Международного кубка по дрифту FIA IDC Георгий Чивчян показал, из чего состоит его дрифтовый Nissan Silvia S15.

«Из года в год „Форвард Авто“ разбирает мою машину до такого состояния, чтобы внимательно изучить, отдефектовать и привести в боевую готовность каждую деталь. И каждый раз мы понимаем, что работа проделана не зря, потому что только такой подход даёт уверенность в машине на 100%!», — написал красноярский дрифтер в подписи к снимку разобранного на детали купе.

Фото:

Фото:

Фото: Георгий Чивчян

Напомним, в 2020 году в RDS будут представлены несколько новых машин — москвич Никита Шиков готовит купе GR Supra, а красноярец Аркадий Цареградцев планирует пересесть на Nissan 370Z.

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