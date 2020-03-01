Шиков показал создание дрифтовой «Супры» для RDS

Московский дрифтер Никита Шиков показал подготовку к сезону RDS GP 2020 года, представив несколько фотографий процесса строительства новой машины. Напомним, вместо купе Toyota GT86 гонщик будет выступать на дрифт-каре, в основу которого ляжет последнее поколение спорткара GR Supra в кузове A90 — первой модели фирменного суббренда Gazoo Racing, созданного маркой «Тойота» для своих спортивных машин.



«Война со временем по подготовке нашей GR Supra идёт полным ходом, причём её гораздо больше, чем может показаться и она идет и по всем фронтам! Мы действуем „в тылу“, заказывая запчасти, подготавливая к сборке мотор, планируя компоненты гоночной проводки, сращивая логистику и прочее, а парни из HGK Racing объединившись с OCT Composites „воюют“ на передовой, разместив конструкцию бака и радиатора, рулевую рейку, смоделировав каркас и ещё кучу всего и полностью занимаясь подготовкой к карбоно-кевларизации кузова!» — написал гонщик на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, в 2020 году россиянин стал официальным атлетом Toyota Gazoo Racing в России и пользуется в том числе поддержкой заводского автоспортивного подразделения японской марки. В частности, как отметил дрифтер, в работе над машиной он с командой «получил пару интересных советов от инженеров Gazoo Racing».