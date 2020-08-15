Ведущая Sky Sports: то, что в Формуле-1 88% мужчин и 91% белых, неприемлемо

Ведущая телеканала Sky Sports Натали Пинкхэм призвала Формулу-1 продолжать активно бороться с ситуацией, когда подавляющее число рабочих мест в спорте занимают белокожие мужчины.
«Мы по-прежнему в спорте, где 88 процентов мужчин и 91 процент белых, что просто неприемлемо в 2020 году. Если посмотреть на нашу фан-базу, то спорт смотрит 40 процентов женщин, так что им нужно больше узнаваемых ролевых моделей — не только ведущих, но и стратегов, руководителей команд, аэродинамиков — каждого элемента спорта.
Хэмилтон? Он выполняет отличную работу. Я знаю, что он получает критику, но то, что он делает, приводит к сейсмическим воздействиям. Мы будем оглядываться на это как на водораздел, а он был лидером этого момента», — заявила Пинкхэм в интервью The Guardian.
- 15 августа 2020
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