Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Ведущая Sky Sports: то, что в Формуле-1 88% мужчин и 91% белых, неприемлемо

Ведущая Sky Sports: то, что в Формуле-1 88% мужчин и 91% белых, неприемлемо
Авто / Формула-1 0

Ведущая телеканала Sky Sports Натали Пинкхэм призвала Формулу-1 продолжать активно бороться с ситуацией, когда подавляющее число рабочих мест в спорте занимают белокожие мужчины.

«Мы по-прежнему в спорте, где 88 процентов мужчин и 91 процент белых, что просто неприемлемо в 2020 году. Если посмотреть на нашу фан-базу, то спорт смотрит 40 процентов женщин, так что им нужно больше узнаваемых ролевых моделей — не только ведущих, но и стратегов, руководителей команд, аэродинамиков — каждого элемента спорта.

Хэмилтон? Он выполняет отличную работу. Я знаю, что он получает критику, но то, что он делает, приводит к сейсмическим воздействиям. Мы будем оглядываться на это как на водораздел, а он был лидером этого момента», — заявила Пинкхэм в интервью The Guardian.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020