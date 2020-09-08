«Вокруг соглашения с ФИА много чуши». В «Феррари» рассказали, почему пакт был тайным

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что соглашение «Скудерии» и ФИА по поводу проверки двигателей итальянской команды в 2019 году держится в тайне, так как касается интеллектуальной собственности.



«Честно говоря, я думаю, что вокруг соглашения с ФИА много чуши. Ходит много слухов, и мы не должны обращать на это большое внимание. Нам следует сосредоточиться на своей работе. Но касательно данного соглашения всё очень просто — мы никогда не нарушали регламент, вот и всё.



Наши правила очень сложны, и с тех пор было выпущено множество технических директив. Причина отсутствия прозрачности при заключении данного соглашения заключается в том, что оно касается нашей интеллектуальной собственности на технические элементы. Мы не собираемся объяснять всему миру, как работает наша силовая установка», — приводит слова Бинотто GrandPrix247.