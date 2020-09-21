Петров — о продолжении карьеры: не хочу искать деньги, чтобы выступать ради удовольствия

Первый российский гонщик Формулы-1, пилот программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров рассказал, есть ли у него варианты продолжения спортивной карьеры.



«Сложный был год… Честно скажу, я не отправил ни одного письма и не сделал ни одного звонка, которые касались бы моих выступлений: никто не понимал, к чему приведёт вся эта ситуация с коронавирусом. Я встал на паузу и наблюдал.



Хотел бы поставить перед собой какую-то серьёзную цель и начать к ней двигаться. Например, в ралли проехать чемпионат России, потом двигаться в Европу и попробовать свои силы в WRC. Но для этого нужен накат, много тестов в разных условиях, постоянный штурман… К сожалению, подготовка стоит серьёзных денег — я сам без спонсора никак не осилю, а «СМП Рейсинг» пока не специализируется на ралли.



Формула-Е — интересный чемпионат, но мне кажется, что там уже очередь из гонщиков с мешками денег. IndyCar — совсем другой мир, другие трассы, машины, подход к работе, туда нужно погружаться с нуля и учиться в ускоренном темпе, чтобы разобраться. Но я не рвусь особо в «Инди»: не хочу остаться в решётке безопасности, которая находится на овалах. Вы видели, сколько было ситуаций, когда при ударе об эту решётку машину просто разрывало на части. DTM — да, там есть незаконченные дела: вот проехать бы не сезон, а пару-тройку, было бы всё совсем по-другому, сто процентов. А сейчас непонятно, что с будущим этой серии.



Идти в WEC — просто хоть куда-то — я не хочу. Например, в LMP1 у конкурентов «Тойоты» нет ни одного шанса на победу, смысл тратить спонсорские деньги на выступления за другие команды? Я не хочу искать деньги, чтобы выступать просто ради удовольствия. Всегда ставлю перед собой серьёзные цели», — заявил Петров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

Петров: возможно, Квяту мешают какие-то внутренние факторы, о которых мы не знаем Первый российский гонщик Формулы-1 – о перспективах Квята и Албона, акциях Хэмилтона и выступлениях Шварцмана.