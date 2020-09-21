Петров: возможно, Квяту мешают какие-то внутренние факторы, о которых мы не знаем

Пилот программы «СМП Рейсинг» уже пакует вещи перед поездкой на Гран-при России в Сочи, а мы расспросили Виталия о самых интересных темах нынешнего сезона Формулы-1.

«Не вижу для «Мерседеса» причин менять Боттаса»

— Виталий, как вам первая половина чемпионата — не скучновато?

— Мне нравится сезон, даже несмотря на то что никто не может составить конкуренцию «Мерседесу». Я уже не раз говорил: пилоты, механики, инженеры всегда стремятся достичь большего, подойти к пределу. «Мерседес» строит уникальную машину, и глупо их в этом обвинять. Вспомните, где они были, когда только начинали проект с Росбергом и Шумахером. Они тогда почти не приезжали на подиумы, а поул Шумахера в Монако был мощным достижением. Так что давайте отдадим «Мерседесу» должное. Болельщики должны понимать, насколько сложно дойти до подобного уровня и выдавать победы практически без сходов, без поломок, всегда быть на высоте.



В целом, повторюсь, сезон мне нравится — может, за исключением сдвоенных гонок на одной трассе. Бывает, что машине не подходит конкретная трасса, и хотелось бы, чтобы после Гран-при эта трасса осталась позади и команда получила новый шанс. А у нас в Австрии и Великобритании выходило, что в такой ситуации команду ждал ещё один сложный Гран-при. Ну, нам нужно было пройти этот момент, он был неизбежным.



Если не считать «Мерседес» и «Ред Булл» Ферстаппена, то дальше всё очень интересно: мы до сих пор не знаем, кто там сильнее. «Макларен», «Рейсинг Пойнт», «Рено» подтянулся наконец-то после провальных сезонов… Такой сезон мне по душе: мы видим борьбу, разных людей на пьедестале — это радует.

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— Главная проблема — что нет борьбы внутри доминирующей команды. Почему в этом сезоне Боттас вообще не может составить Хэмилтону конкуренцию?

— Давайте смотреть на это по-другому. Пилоты не стоят на месте и прогрессируют. Хэмилтон снова сделал шаг вперёд — но сделал его и Боттас. Вы видите, как в квалификации Валттери обычно совсем рядом, если не считать дождевых сессий. Боттасу не хватает совсем чуть-чуть.

Вспоминаю себя в «Кэтерхэме» в 2012 году. Мне было тяжело привыкнуть к новой команде, к более медленной машине — не хватало некоторых вспомогательных вещей, которые были в «Рено». Мы долго работали с инженерами-мотористами, прежде чем достигли того баланса мотора, который был мне нужен. И уже после этого, где-то в середине сезона, я начал ехать быстрее Хейкки — всё, я настроил машину. Вот, возможно, и Валттери ещё не до конца подстроил под себя нынешний «Мерседес», чуть-чуть не дожимает.



Я вижу, что во время гонок он какое-то время держится рядом с Хэмилтоном, атакует, но наступает какой-то момент, когда покрышки уже не выдерживают, находясь поблизости от другой машины. Валттери понимает, что ему не только надо бороться, но и сохранять второе место. Раз атаки на свежих покрышках в первые 5-7 кругов не удаются, то приходится давать паузу и отставать.



— Как считаете, как много людей из нынешней Ф-1 в теории могли бы выступить в «Мерседесе» сильнее Боттаса?

— И любой, и никто. Да, было бы интересно посмотреть, как на месте Боттаса выступил бы Ферстаппен, Феттель или кто-то ещё, но мы не знаем, насколько им подойдёт эта машина. Это будут исключительно догадки, пальцем в небо. Узнаем, только когда Хэмилтон и его новый напарник в один момент окажутся на трассе. Вот меняли бы всех пилотов между командами… Но это тоже непросто, тем более кто-то быстрее адаптируется, кто-то медленнее.



— Исходя из ваших слов, для «Мерседеса» не было смысла подписать на следующий год не Боттаса, а Расселла?

— Валттери только исполнилось 31, и я не вижу для руководства «Мерседеса» причин менять Боттаса в ближайшую пару лет. Да, Расселл молодец, показывает феноменальные результаты в квалификации на фоне Латифи, но Боттас ещё молод, не допускает ошибок, привозит команде очки, выполняет указания, когда надо. Вот если Валттери начнёт чудить в паре-тройке гонок кряду, команда может задуматься о замене, а сейчас зачем?

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«Акции Хэмилтона — это лишнее»

— Вопрос по Льюису. Как ему удаётся и в Гран-при доминировать, и так активно отвлекаться на совершенно другие темы?

— Когда ты садишься за руль, то всё, что происходит снаружи, для тебя перестаёт существовать. Уметь концентрироваться — один важнейших факторов в любых соревнованиях. Он просто умеет с этим справляться.



— Выход Льюиса в футболке с призывом арестовать полицейских — это политическое заявление или нет? И есть ли таким акциям место в Ф-1?

— По мне, это лишнее. Так же как и призывать всех вставать на колени. Это личное дело каждого взрослого человека. Ты имеешь право высказаться в своих соцсетях или дать интервью, можешь создать какое-то общественное движение, обращаться к правительству — впрочем, я думаю, что то же правительство США и так в курсе этих проблем и не оставляет их без внимания. Но в самой Формуле-1 всех призывать… Я думаю, половина зрителей вообще не поняла, чему была посвящена эта футболка, пока им не пояснили. А если кто-то из пилотов признается в нетрадиционной ориентации, будет выходить с радужным флагом и призывать всех становиться геями или к чему-то ещё? Примеров может быть очень много. Думаю, ФИА больше не допустит подобных акций.



Когда я выступал в Формуле-3000, то всегда брал с собой на подиум шлем. А вот в GP2 брать шлем или, например, флаг уже было запрещено — строгий протокол. Вот сейчас в Ф-1 организаторы как-то упустили контроль над ситуацией. Думаю, теперь скажут, что больше так делать нельзя.



Честно говоря, я и церемонию со вставанием на колено не понимаю. Согласно нашим традициям, на колено встают только в двух случаях — в храме, перед Богом, и когда ты делаешь предложение своей будущей жене.



Этим жестом они пытаются привлечь внимание к борьбе с расизмом. В России другой менталитет, такой проблемы, о которой говорит Хэмилтон, у нас нет. Должно быть уважение к каждому человеку. Но я считаю, что тогда уж нужно всё продумывать более глобально, создавать какие-то фонды.

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«Надеюсь, тёмная полоса Квята завершится»

— Вернёмся к гонкам. Как думаете, долго ещё Макс Ферстаппен будет верить, что «Ред Булл» в состоянии сделать его чемпионом?

— Я уверен, что сама по себе машина «Ред Булл» очень быстра. Силовая установка «Хонды» — да, к ней есть претензии, но дайте раскачаться! Всему своё время — вспомните, где была «Хонда», когда её критиковал Алонсо.



Ферстаппен очень быстр, ему хочется завоевать титул, так что терпения действительно может не хватить. Но куда ему идти, если не в «Мерседес»? Скорее всего, Макс останется, если у нас вдруг не произойдёт каких-то сумасшедших рокировок и им не заинтересуется сам «Мерседес». Хотят ли там такого же сценария, как было во времена Росберга?



— А что делать самому «Ред Булл» с вакансией напарника Макса?

— Почти уверен, что до конца сезона «Ред Булл» ничего менять не будет. Но я не очень понимаю, почему Албона так защищают. Может, дают ему шанс расслабиться? Не спорю: поддержка команды во время сезона всегда важна. У меня, к сожалению, такого не было. Поддержка поднимает дух. Но мы видим, что Алекс продолжает проигрывать Ферстаппену в одни ворота.



Гасли, возможно, заслуживает второго шанса — мы видим, что он, к сожалению, едет быстрее Квята. Но я не исключаю, что Албона оставят ещё на сезон. Может, они знают больше, чем мы, поэтому и не критикуют?

Для Албона это первый полный сезон в составе «Ред Булл». Опять приведу в пример себя. В 2010 году в «Рено» мне понадобилось много времени, прежде чем я понял машину. А бороться с опытным Кубицей, который в тот момент уже на 99 % договорился о переходе в «Феррари»… Побить его в тот момент было невероятно сложно — примерно как сейчас Ферстаппена. Я старался, работал, но мне было нужно время, да и машина была капризной, не прощала ошибок в настройках и управлении. А Кубица ехал чуть ли не с закрытыми глазами. Зато болид 2011 года подошёл мне лучше, я досконально понимал, как мне работать с машиной, и выступал уже на другом уровне. Может, такого же прогресса в следующем году добьётся и Албон, кто знает!

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— Итак, Алекса оставляем в «Ред Булл». А как насчёт Квята?

— Конечно, для болельщиков, наблюдающих со стороны, всё выглядит печально, потому что по квалификациям Даня проигрывает, по очкам тоже отстаёт. Надеюсь, тёмная полоса закончится и он сильно завершит сезон.



По своему опыту знаю, как много мелких факторов могут привести к общему отставанию. В 2010 году мы то тренировку пропускали из-за поломки тормозов, то ещё чего… Очень тяжело догнать напарника, который сумел на практиках намотать больше кругов или полностью проехал первые гонки сезона, а ты сошёл. Ты ведь учишься постоянно.



Возможно, Дане тоже мешают какие-то внутренние факторы, о которых мы не знаем. Любая поломка или ошибка в настройках могут иметь значение. Можно вообще не попасть в настройки и так и не исправить ситуацию за три тренировки. В таком случае перед квалификацией ты просто копируешь регулировки напарника, а там уже как получится. Но ты редко можешь перебить напарника на «его» настройках — он лучше знает, как управлять машиной при таких регулировках. Много нюансов…



Не знаю, принял «Ред Булл» уже решение, что Квят покидает чемпионат, или они продолжают изучать ситуацию. Может, дают ему спокойно завершить сезон, может, не определились, как лучше быть с Цунодой — переводить в Формулу-1 или оставить в Ф-2 на второй год с целью взять титул.



— В других командах Даня вряд ли найдёт место.

— Ну, вакансии ещё есть. Плюс всегда можно взять паузу и потом вернуться более сильным. Иногда от Формулы-1 нужно отдыхать.

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«Шварцман на 99% заслуживает места в Формуле-1»

— Поговорим о перспективах другого россиянина. Ваш прогноз, найдётся ли для Роберта Шварцмана место в Ф-1 в 2021-м?

— Если получится, я буду рад. Это было бы справедливо, ведь Роберт борется с Шумахером и Айлоттом, которые выступают уже второй сезон, уже знают технику. Например, в Формуле-2 нужно привыкнуть к работе тормозов, система очень непростая. Но Роберт в первый же сезон выигрывает гонки, борется за лидерство в чемпионате. На 99 процентов он заслуживает места в Формуле-1.



— У Шварцмана немного странный сезон. Несмотря на статус новичка, он божественно начал год, а вот затем результаты упали — логичнее было бы наоборот.

— Возможно, другие пилоты сначала не проснулись, не вкатились. А Роберт был голоден до гонок и сразу начал выстреливать. Сейчас все уже пропитались адреналином и вышли на свой обычный уровень.



По сути Роберт неплохо справляется. Да, есть некоторые вопросы по отдельным гонкам — например, по Сильверстоуну. Он как новичок мог не знать, как ведёт себя машина на этой трассе, как лучше беречь колёса. При этом борьба в Формуле-2 такая плотная, что при малейшей проблеме или ошибке становится очень нелегко. Плюс много опытных гонщиков.

— В прошлом году вы ездили вместе с Робертом на гонки. В этом сезоне помешал коронавирус? Или за год в Ф-3 основные секреты уже передали?

— Нет, нельзя за один раз всё рассказать. Каждый уик-энд, каждая прогулка по трассе, каждая сессия — новая история. Не знаю, насколько Роберту помогали мои советы, но надеюсь, что польза от них была. Я рассказывал, что было у меня в похожих ситуациях, а Роберт это усваивал и прокручивал у себя в голове. В этом году тоже был предварительный план так работать, но из-за коронавируса как-то не сложилось.

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— Впереди Гран-при России. Чего ждёте от этой гонки? Вот на «Муджелло» мы думали, что скучно будет, а вышло совсем по-другому.

— «Мерседес», конечно, уедет — может, даже в кои-то веки увидим впереди Боттаса. А весь остальной пелотон будет интересно бороться друг с другом. Думаю, «Ред Булл» может даже не попасть на подиум — есть конкуренты в лице «Рейсинг Пойнт», «Рено», «Макларена». В Сочи длинные прямики, быстрые повороты, где важна мощность мотора — это минус для «быков». При этом «Ред Булл» будет хорош на последнем секторе с его медленными поворотами и, наверное, неплохо покажет себя в квалификации, когда можно использовать всю энергию силовой установки, но в гонке могут возникнуть проблемы.



Трасса непростая, чем-то похожа на ту же «Муджелло»: важно использовать всю ширину, чтобы проезжать быстрые круги — между болидом и обочиной даже коробок спичек не положить! Я общался с гонщиками Ф-1 — им очень нравится трасса, только жаль, что она не совсем обгонная. Если бы немножко изменить последний сектор, то обгонов было бы больше: сейчас сложно остаться рядом с другой машиной в последних двух поворотах. Такой «ластик» получается: пары гонщиков растягиваются, потом нужна половина прямой, чтобы начал работать слипстрим, и едущий позади просто не успевает обогнать. Ситуацию можно изменить, только если привезти в Сочи самые мягкие шины, чтобы они быстрее стирались.

Все дни Гран-при России Формулы-1 в Олимпийском парке с 9:00 до 19:00 будет работать развлекательная зона Championat Team с двумя автосимуляторами. У вас будет возможность не только погонять на симуляторах, но и сразиться с другим участником в совместном заезде. «Чемпионат» будет проводить небольшие турниры и дарить по их итогам памятные сувениры. Ищите нашу зону в фирменных оранжево-белых цветах за главной трибуной «Сочи Автодрома»!

— Вы ведь сами будете в Сочи?

— Да, скорее всего. Будем вести прямые эфиры на «Матч ТВ», но пока остаётся вопрос, получу ли я пропуск в сам паддок. К сожалению, с этим не всё так просто из-за коронавируса. Хотя я написал большое письмо, что готов пройти все возможные тесты и проходить тестирование хоть каждые 20 минут. Но понятное дело, они боятся, что я, например, сфотографируюсь с болельщиками и потом принесу вирус с собой. Понимаю их опасения.



Без пропуска я смогу ходить везде, кроме паддока. Если будет возможность, загляну и на свою именную трибуну, но надо сделать это как-то аккуратно: просто поприветствовать болельщиков, без совместных фотографий или раздачи автографов. Надеюсь, никто не обидится, все поймут ситуацию.

Тест. Помните, что было на Гран-при России Формулы-1 — 2019? Проверим ваши знания не только по сочинскому этапу, но и по трассам, которые нас ждут в концовке сезона Формулы-1.

«Не хочу искать деньги, чтобы выступать просто ради удовольствия»

— По продолжению вашей собственной карьеры никаких новостей нет?

— Сложный был год… Честно скажу, я не отправил ни одного письма и не сделал ни одного звонка, которые касались бы моих выступлений: никто не понимал, к чему приведёт вся эта ситуация с коронавирусом. Поэтому «СМП Рейсинг» в текущий момент вынужден сделать акцент на поддержку пилотов в младших «формулах» — Роберт, Смоляр, Белов — и поддерживать российские чемпионаты, по которым договорённости уже давно действовали, что тоже очень важно. Так что я встал на паузу и наблюдал.

Хотел бы поставить перед собой какую-то серьёзную цель и начать к ней двигаться. Например, в ралли проехать чемпионат России, потом двигаться в Европу и попробовать свои силы в WRC. Но для этого нужен накат, много тестов в разных условиях, постоянный штурман… К сожалению, подготовка стоит серьёзных денег — я сам без спонсора никак не осилю, а «СМП Рейсинг» пока не специализируется на ралли. При этом охват чемпионата России такой, что привлечь спонсоров туда почти нереально. Был бы спонсор, мы бы и в ралли полноценно начали готовиться, и в «24 часах Ле-Мана» выступили с целью победить.



Формула-Е — интересный чемпионат, но мне кажется, что там уже очередь из гонщиков с мешками денег. IndyCar — совсем другой мир, другие трассы, машины, подход к работе, туда нужно погружаться с нуля и учиться в ускоренном темпе, чтобы разобраться. Но я не рвусь особо в «Инди»: не хочу остаться в решётке безопасности, которая находится на овалах. Вы видели, сколько было ситуаций, когда при ударе об эту решётку машину просто разрывало на части. Если бы там была более современная технология в виде стекла, стены, бетона, она могла бы спасти очень многим жизнь. И я не понимаю, почему бы такого не сделать. Экономят деньги? А другие потом тратят деньги на восстановление своего здоровья – посмотрите на Уиккенса. На мой взгляд, старые трассы там небезопасны. DTM — да, там есть незаконченные дела: вот проехать бы не сезон, а пару-тройку, было бы всё совсем по-другому, сто процентов. А сейчас непонятно, что с будущим этой серии.



— В WEC, к слову, ситуация вроде бы становится лучше — в новый класс гиперкаров приходят новые участники. Нет варианта зацепиться за место, скажем, в «Пежо»?

— Сложно. Французов очень много, да и любая команда всё равно смотрит и на спонсоров пилота.



При этом идти в WEC просто хоть куда-то я не хочу. Например, в LMP1 у конкурентов «Тойоты» нет ни одного шанса на победу — смысл тратить спонсорские деньги на выступления за другие команды? Помню, как несколько лет назад «СМП Рейсинг» договорился о моём выступлении в классе LMP2 за «Манор», чтобы у меня был накат. Да, пилот всегда хочет выступать, но, может, было бы лучше те деньги сохранить. С точки зрения спонсоров, сезон был провальным, потому что один из гонщиков ехал очень слабо и лишал нас всех шансов. В том же Ле-Мане мы квалифицировались вторыми, у нас была очень быстрая и настроенная машина, но один пилот подводил экипаж и не давал шанса на высокие места.

В общем, я не хочу искать деньги, чтобы выступать просто ради удовольствия. Всегда ставлю перед собой серьёзные цели.