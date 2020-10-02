Ральф Шумахер допустил, что «Ред Булл» начнёт самостоятельно разрабатывать двигатели

Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер после решения «Хонды» покинуть Формулу-1 предположил, что «Ред Булл» может начать самостоятельно разрабатывать силовые установки. По его словам, это «жизнеспособный вариант» и у австрийского коллектива есть «средства и возможности» на его реализацию.
Ральф полагает, что «Ред Булл» может выкупить и взять под управление завод «Хонды» рядом с Милтон-Кейнс, профинансировав разработку двигателя на 2022 год.
С сезона-2023 разработка силовых установок в Формуле-1 всё равно будет заморожена. Это может позволить «Ред Булл» с существующей технологической базой «Хонды» продолжать развиваться самостоятельно.
«Это могло бы стать альтернативой. Вариант с «Мерседесом» невозможен. Таких отношений между командами просто нет, по крайней мере сейчас. Похожая проблема и с «Рено». Думаю, они тоже не были полностью довольны предыдущим сотрудничеством. Теперь же, когда Сириль Абитебуль станет новым генеральным директором «Альпин» и будет отвечать за всю программу автоспорта, это будет вдвойне сложно реализовать», — приводит слова Ральфа Motorsport-Total.
- 2 октября 2020
-
16:41
-
16:19
-
15:14
-
14:20
-
12:50
-
11:55
-
11:50
-
11:24
-
11:09
-
10:47
-
09:02
-
00:42
-
00:01
- 1 октября 2020
-
22:57
-
21:36
-
20:08
-
18:44
-
17:57
-
16:57
-
16:43
-
15:59
-
15:07
-
14:48
-
13:33
-
13:15
-
11:38
-
10:44
-
10:19
-
00:50
- 30 сентября 2020
-
23:29
-
22:17
-
22:01
-
20:49
-
20:02
-
19:57