Ральф Шумахер допустил, что «Ред Булл» начнёт самостоятельно разрабатывать двигатели

Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер после решения «Хонды» покинуть Формулу-1 предположил, что «Ред Булл» может начать самостоятельно разрабатывать силовые установки. По его словам, это «жизнеспособный вариант» и у австрийского коллектива есть «средства и возможности» на его реализацию.



Ральф полагает, что «Ред Булл» может выкупить и взять под управление завод «Хонды» рядом с Милтон-Кейнс, профинансировав разработку двигателя на 2022 год.



С сезона-2023 разработка силовых установок в Формуле-1 всё равно будет заморожена. Это может позволить «Ред Булл» с существующей технологической базой «Хонды» продолжать развиваться самостоятельно.



«Это могло бы стать альтернативой. Вариант с «Мерседесом» невозможен. Таких отношений между командами просто нет, по крайней мере сейчас. Похожая проблема и с «Рено». Думаю, они тоже не были полностью довольны предыдущим сотрудничеством. Теперь же, когда Сириль Абитебуль станет новым генеральным директором «Альпин» и будет отвечать за всю программу автоспорта, это будет вдвойне сложно реализовать», — приводит слова Ральфа Motorsport-Total.