Хэмилтон не уверен, что будет выступать в Формуле-1 в 2021 году

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что не уверен в том, что продолжит карьеру в 2021 году.



«Повлияет ли уход Тото Вольфа из команды на моё будущее? Я не беспокоюсь по этому поводу, потому что не знаю, буду ли здесь в следующем году. Я понимаю Тото, мы много разговариваем. Я здесь очень давно, так что определённо понимаю желание сделать шаг назад и уделить больше внимания семье и подобным вещам.



Я не знаю, кто может его заменить, но он настоящий лидер. Он не собирается ставить на своё место того, кто не сможет выполнить его работу, кто не будет готов к этому. Он найдёт нужных людей. Вот почему мы добились успеха — он смог найти нужных людей и поставить их на те места, где они могут по-настоящему сиять. Он найдёт кого-то, кто сможет продолжить победный путь. Это настоящая команда, это не один человек. Это коллектив. Тото не строит болиды. Это настоящая командная работа. Но я поддержу его, что бы он ни решил.



Я чувствую себя прекрасно, чувствую в себе силы продолжать выступать на протяжении многих месяцев. Я всегда думаю о нескольких вещах. Я бы хотел быть здесь в следующем году, но никаких гарантий этого нет. Меня очень многое волнует в „жизни после“. Время покажет», — приводит слова Льюиса Хэмилтона RaceFans.