Феттель: людям нравятся аварии. Возможно, иногда они забывают, что за рулём — мы

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал аварию Ромена Грожана в гонке Гран-при Бахрейна.



«Сначала я ничего не понял. Потом, очевидно, я увидел огонь и всё время спрашивал, вылез ли он из машины. Они сказали, что не знают. Было плохое чувство. Когда я выбрался из машины и осознал, что он покинул место аварии, то для меня это было главной новостью дня. Надеюсь, с ним всё в порядке — насколько это может быть. Не знаю, как он сумел выбраться, потому что, похоже, автомобиль сразу загорелся. Такого не должно происходить. Не знаю, почему рельс безопасности так сломался и почему машина сразу загорелась. Такое ощущение, что причиной был рельс безопасности. Нужно многое понять.



Было непросто вновь вернуться в гонку, но, думаю, вероятно, лучше сделать это сразу, чем ждать неделю. Людям нравятся такие кадры, а иначе, думаю, директор трансляции не показывал бы их снова и снова. Людям нравятся аварии. Возможно, иногда они забывают, что за рулём — мы. Но вы можете сказать, что это часть шоу. Поэтому я исчез и старался не смотреть ТВ слишком много», — приводит слова Феттеля RaceFans.