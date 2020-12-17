Макс Ферстаппен — лучший гонщик сезона по версии Формулы-1

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала рейтинг лучших гонщиков прошедшего сезона.
Первое место в списке занял пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, набравший 145,7 балла. Действующий чемпион Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» оказался вторым (141,6), а третье место занял пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли (137,1). Россиянин Даниил Квят не попал в десятку сильнейших.
Данный рейтинг основан на мнении пяти экспертов официального сайта Формулы-1, которые в расчётах учитывают мастерство пилотов без учёта характеристик болидов.
Напомним чемпионат досрочно выиграл пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Всего на его счету после 17 Гран-при сезона 347 очков. Вторым стал Боттас (223). Тройку замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (214). Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» набрал 32 очка, он – 14-й.
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