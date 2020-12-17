Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Макс Ферстаппен — лучший гонщик сезона по версии Формулы-1

Макс Ферстаппен — лучший гонщик сезона по версии Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала рейтинг лучших гонщиков прошедшего сезона.

Первое место в списке занял пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, набравший 145,7 балла. Действующий чемпион Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» оказался вторым (141,6), а третье место занял пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли (137,1). Россиянин Даниил Квят не попал в десятку сильнейших.

Данный рейтинг основан на мнении пяти экспертов официального сайта Формулы-1, которые в расчётах учитывают мастерство пилотов без учёта характеристик болидов.

Напомним чемпионат досрочно выиграл пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Всего на его счету после 17 Гран-при сезона 347 очков. Вторым стал Боттас (223). Тройку замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (214). Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» набрал 32 очка, он – 14-й.

«Победа в последней гонке года — худшая вещь, которую мог сделать «Ред Булл». Им аукнется
Для СМИ один из главных итогов года — то, что гонщики так и не договорились дружно встать на одно колено.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020