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Риккардо: возможно, заключим с Брауном пари на один из его коллекционных автомобилей

Риккардо: возможно, заключим с Брауном пари на один из его коллекционных автомобилей
Авто / Формула-1 0
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Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо рассказал о возможном пари с руководителем команды Заком Брауном. Когда Риккардо выступал за «Рено», он заключил пари с Сирилем Абитебулем. В случае попадания Риккардо на пьедестал Абитебуль должен был сделать татуировку. Австралиец в итоге выиграл пари, но пока руководитель «Рено» так и не выполнил свою часть обещания.

«Будут ли аналогичные пари в «Макларене»? Несколько часов назад мы обедали с Заком. Он признался, что ненавидит иглы. Поэтому я не думаю, что вариант с татуировкой возможен. Но мы придумаем что-то другое.
Я знаю, что у него есть коллекция автомобилей. Возможно, он поставит один из них или что-то такое», — цитирует Риккардо Autosport.

В коллекцию Брауна входят Lotus 79 Марио Андретти, «Макларен» Айртона Сенны и другие автомобили.

Риккардо сообщил, что Абитебуль так и не сделал татуировку
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