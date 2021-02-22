Джовинацци заключил пари с Вассёром по поводу своего первого подиума

Гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци рассказал, что заключил пари с руководителем команды Фредериком Вассёром. Босс итальянской команды получит право состричь длинные волосы пилота, когда тот попадёт на подиум.



«Я заключил пари с Фредериком Вассёром: когда я завоюю свой первый подиум, он сможет состричь мне волосы. Фредерик иногда шутит о том, чтобы я постригся коротко. Вижу по его лицу, что он ждёт не дождётся этого момента. Я сам буду доволен этим сезоном, если в конце года у меня будут короткие волосы, потому что это означает, что мне удалось подняться на подиум.

На самом деле это много говорит о том, насколько я хочу попасть на пьедестал, потому что очень привязан к своим длинным волосам», — приводит слова Джовинацци PLanetF1.