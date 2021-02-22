«Альфа Ромео» показала ливрею болида на сезон-2021

Сегодня, 22 февраля, команда Формулы-1 «Альфа Ромео» в Варшаве проводит предсезонную презентацию, на которой публике впервые была показана ливрея болида под индексом C41.



Команда организовала прямую видеотрансляцию, а право рассказать о новом болиде выпало основным пилотам команды Антонио Джовинацци и Кими Райкконену, а также резервисту Роберту Кубице.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте команды «Альфа Ромео».

Посмотреть фото можно в официальном твиттер-аккаунте команды «Альфа Ромео».

Расписание презентаций команд Формулы-1 в 2021 году:



15 февраля. «Макларен»

19 февраля. «Альфа Таури»

22 февраля. «Альфа Ромео»

26 февраля. «Феррари» (презентация команды)

2 марта. «Альпин»

2 марта. «Мерседес»

3 марта. «Астон Мартин»

5 марта. «Уильямс»

10 марта. «Феррари» (болид).