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«Альфа Ромео» показала ливрею болида на сезон-2021

«Альфа Ромео» показала ливрею болида на сезон-2021
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Сегодня, 22 февраля, команда Формулы-1 «Альфа Ромео» в Варшаве проводит предсезонную презентацию, на которой публике впервые была показана ливрея болида под индексом C41.

Команда организовала прямую видеотрансляцию, а право рассказать о новом болиде выпало основным пилотам команды Антонио Джовинацци и Кими Райкконену, а также резервисту Роберту Кубице.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте команды «Альфа Ромео».

Посмотреть фото можно в официальном твиттер-аккаунте команды «Альфа Ромео».

Расписание презентаций команд Формулы-1 в 2021 году:

15 февраля. «Макларен»
19 февраля. «Альфа Таури»
22 февраля. «Альфа Ромео»
26 февраля. «Феррари» (презентация команды)
2 марта. «Альпин»
2 марта. «Мерседес»
3 марта. «Астон Мартин»
5 марта. «Уильямс»
10 марта. «Феррари» (болид).

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