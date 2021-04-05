Мазепин: будем с Миком Шумахером подстёгивать друг друга, что поможет прогрессировать

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин поделился мнением о своём напарнике Мике Шумахере. Оба пилота дебютируют в Формуле-1 в нынешнем сезоне.

«Я очень уважаю его как гонщика. Также он нравится мне и как человек. В автоспорте много разных людей. С некоторыми не очень приятно находиться рядом. Но Мик — совершенно другой человек. Я думаю, мне повезло получить такого напарника.

Конечно, я не мог повлиять на выбор напарника. Но здорово, когда рядом находится такой приятный парень. Думаю, это пойдёт на пользу и команде. У нас не будет никакого негатива. Мы будем подстёгивать друг друга, что поможет прогрессировать», — цитирует Мазепина Pitpass.

Мазепин не смог завершить дебютную гонку в Формуле-1. Он выбыл уже во время первого круга.