Шарль Леклер получил в подарок от «Феррари» болид 2019 года

Пилот «Феррари» Шарль Леклер получил в подарок от команды болид 2019 года SF90. На этой машине Леклер стал победителем Гран-при Бельгии и Италии в сезоне-2019.
«Кое-что особенное только что приехало домой», — написал Леклер в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».
С нынешнего сезона напарником Леклера является Карлос Сайнс-младший, который перебрался в команду из «Макларена». Минувший сезон «Феррари» провела неудачно. «Скудерия» заняла лишь шестое место в Кубке конструкторов. Из-за проблем с болидом «Феррари» оказалась неконкурентоспособна.
Леклер заявлял, что хочет продлить контракт с «Феррари», несмотря на то что текущее соглашение действует до 2024 года. В 2019 году «Феррари» неожиданно объявила о подписании контракта с монегаском сразу на пять лет.
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