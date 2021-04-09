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Шарль Леклер получил в подарок от «Феррари» болид 2019 года

Шарль Леклер получил в подарок от «Феррари» болид 2019 года
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Шарль Леклер получил в подарок от команды болид 2019 года SF90. На этой машине Леклер стал победителем Гран-при Бельгии и Италии в сезоне-2019.

«Кое-что особенное только что приехало домой», — написал Леклер в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

С нынешнего сезона напарником Леклера является Карлос Сайнс-младший, который перебрался в команду из «Макларена». Минувший сезон «Феррари» провела неудачно. «Скудерия» заняла лишь шестое место в Кубке конструкторов. Из-за проблем с болидом «Феррари» оказалась неконкурентоспособна.

Леклер заявлял, что хочет продлить контракт с «Феррари», несмотря на то что текущее соглашение действует до 2024 года. В 2019 году «Феррари» неожиданно объявила о подписании контракта с монегаском сразу на пять лет.

Леклер хочет уже сейчас продлить контракт с «Феррари». Он истекает в 2024 году
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