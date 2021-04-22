Роналду — Хэмилтону: бро, выглядишь хорошо, но не так, как я

Известный футболист, нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал публикацию пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в «Инстаграме».
Хэмилтон опубликовал видео, на котором он показывает свою физическую форму после тренировки.
«Бро, выглядишь хорошо, но не так, как я», — прокомментировал Роналду, добавив несколько смеющихся эмодзи.
Напомним, на прошедшем в предыдущие выходные Гран-при Эмилии-Романьи Хэмилтон стал вторым. Его опередил только гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Один бонусный балл, полученный Хэмилтоном за быстрейший круг, позволил ему удержать первое место в общем зачёте пилотов. На счету британца 44 очка, у Ферстаппена — 43. Третье место занимает Ландо Норрис, представляющий «Макларен». Он набрал 27 очков по итогам двух этапов. В Имоле Норрис финишировал третьим.
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