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Роналду — Хэмилтону: бро, выглядишь хорошо, но не так, как я

Роналду — Хэмилтону: бро, выглядишь хорошо, но не так, как я
Авто / Формула-1 0
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Известный футболист, нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал публикацию пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в «Инстаграме».

Хэмилтон опубликовал видео, на котором он показывает свою физическую форму после тренировки.

«Бро, выглядишь хорошо, но не так, как я», — прокомментировал Роналду, добавив несколько смеющихся эмодзи.

Напомним, на прошедшем в предыдущие выходные Гран-при Эмилии-Романьи Хэмилтон стал вторым. Его опередил только гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Один бонусный балл, полученный Хэмилтоном за быстрейший круг, позволил ему удержать первое место в общем зачёте пилотов. На счету британца 44 очка, у Ферстаппена — 43. Третье место занимает Ландо Норрис, представляющий «Макларен». Он набрал 27 очков по итогам двух этапов. В Имоле Норрис финишировал третьим.

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