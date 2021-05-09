Мазепин занял четвёртое место в голосовании за звание гонщика дня

Официальный сайт Формулы-1 опубликовал подробные результаты голосования за звание гонщика дня на Гран-при Испании в Барселоне. Победитель голосования британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон получил 22,6 % голосов. Занявший второе место и в голосовании, и в гонке голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» получил 19,7 % голосов. 12,3 % голосов у пилота «Феррари» Шарля Леклера.
На четвёртой позиции расположился российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин, за которого проголосовали 7,3 % болельщиков. Они выбрали Мазепина, несмотря на то, что Мазепин финишировал в гонке на 19-й и последней позиции.
Отметим, что во время прошлого Гран-при Португалии болельщики на ряде форумов агитировали провести флешмоб и голосовать за Мазепина. В итоге официальный сайт Ф-1 по неясным причинам не опубликовал подробные результаты голосования, но россиянин в пятёрку не вошёл.
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