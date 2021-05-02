Сайт Ф-1 не показал результаты голосования за гонщика дня после флешмоба за Мазепина

Официальный сайт Формулы-1 позднее, чем обычно, подвёл итоги голосования за звание гонщика дня на Гран-при Португалии, заметили интернет-пользователи. Как ранее сообщалось, в голосовании болельщиков победил мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес, который как стартовал, так и финишировал на четвёртом месте.



Примечательно, что во время телевизионной трансляции гонки режиссёры не показывали промежуточные результаты голосования, а в новости про победу Переса не указано, сколько процентов набрал Серхио, а также его ближайшие преследователи: Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен. В аналогичных новостях после Гран-при Эмилии-Романьи и Гран-при Бахрейна результаты были указаны с процентами.



При этом известно, что перед гонкой в Португалии болельщики Формулы-1 на разных форумах, включая Reddit, решили провести флешмоб и массово проголосовать за гонщика «Хааса» Никиту Мазепина. В официальном голосовании россиянин не попал в топ-5.