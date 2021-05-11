Вольф: у «Альпин» будет первое слово в решении будущего Окона

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф сообщил, что «Альпин» будет иметь приоритетные права на пилота команды Эстебана Окона. Французский гонщик, являющийся воспитанником системы «Мерседеса», уже второй сезон проводит в «Альпин», в прошлом сезоне команда называлась «Рено». Ранее предполагалось, что в будущем Окон может занять место боевого пилота «Мерседеса».

«С Эстебаном получается немного странная ситуация. Он был юниором «Мерседеса» Долгое время. А сейчас пилотирует в составе «Альпин», таковы факты. Я думаю, что нынешняя ситуация хороша для него, он растёт, показывает результат, к тому же, он является французом.

В общем, звёзды складываются таким образом, что у «Альпин» будет первое слово в решении будущего Окона», — цитирует Вольфа Racefans.