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Вольф: у «Альпин» будет первое слово в решении будущего Окона

Вольф: у «Альпин» будет первое слово в решении будущего Окона
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф сообщил, что «Альпин» будет иметь приоритетные права на пилота команды Эстебана Окона. Французский гонщик, являющийся воспитанником системы «Мерседеса», уже второй сезон проводит в «Альпин», в прошлом сезоне команда называлась «Рено». Ранее предполагалось, что в будущем Окон может занять место боевого пилота «Мерседеса».

«С Эстебаном получается немного странная ситуация. Он был юниором «Мерседеса» Долгое время. А сейчас пилотирует в составе «Альпин», таковы факты. Я думаю, что нынешняя ситуация хороша для него, он растёт, показывает результат, к тому же, он является французом.

В общем, звёзды складываются таким образом, что у «Альпин» будет первое слово в решении будущего Окона», — цитирует Вольфа Racefans.

Окон попросил у «Альпин» относиться к нему так же, как и к Алонсо
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