«Они всегда так говорят». Йос Ферстаппен не поверил в версию «Пирелли» про прокол у Макса

Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, достаточно жёстко раскритиковал «Пирелли» после финиша Гран-при Азербайджана.



«Это какая-то шутка?» — написал Ферстаппен-старший под постом «Пирелли» в «Твиттере».



Кроме того, Йос Ферстаппен отметился в комментариях под твитом Motorsport, посвящённым объяснениям «Пирелли» относительно аварий Макса Ферстаппена и Лэнса Стролла. Марио Изола ранее заявил, что причиной взрыва покрышек на «Ред Булл» и «Астон Мартин», вероятно, стали обломки на трассе, вызвавшие медленный прокол.



«Они всегда так говорят», — написал Йос Ферстаппен.



Напомним, за пять кругов до финиша на стартовой прямой на машине Ферстаппена лопнула шина. Макс влетел в стену и разбил болид. Гонку в Баку в итоге выиграл напарник Ферстаппена, Серхио Перес. Второе место завоевал пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель, а топ-3 замкнул Пьер Гасли на «Альфа Таури». Ферстаппен сохранил лидерство благодаря неудаче Льюиса Хэмилтона. На рестарте британец совершил ошибку и в итоге откатился на пятнадцатое место.