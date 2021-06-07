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«Они всегда так говорят». Йос Ферстаппен не поверил в версию «Пирелли» про прокол у Макса

«Они всегда так говорят». Йос Ферстаппен не поверил в версию «Пирелли» про прокол у Макса
Александр Кожевников
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Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, достаточно жёстко раскритиковал «Пирелли» после финиша Гран-при Азербайджана.

«Это какая-то шутка?» — написал Ферстаппен-старший под постом «Пирелли» в «Твиттере».

Кроме того, Йос Ферстаппен отметился в комментариях под твитом Motorsport, посвящённым объяснениям «Пирелли» относительно аварий Макса Ферстаппена и Лэнса Стролла. Марио Изола ранее заявил, что причиной взрыва покрышек на «Ред Булл» и «Астон Мартин», вероятно, стали обломки на трассе, вызвавшие медленный прокол.

«Они всегда так говорят», — написал Йос Ферстаппен.

Напомним, за пять кругов до финиша на стартовой прямой на машине Ферстаппена лопнула шина. Макс влетел в стену и разбил болид. Гонку в Баку в итоге выиграл напарник Ферстаппена, Серхио Перес. Второе место завоевал пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель, а топ-3 замкнул Пьер Гасли на «Альфа Таури». Ферстаппен сохранил лидерство благодаря неудаче Льюиса Хэмилтона. На рестарте британец совершил ошибку и в итоге откатился на пятнадцатое место.

Катастрофа на финише: Макс упустил победу из-за взрыва шины, Хэмилтон провалился в ответ! Катастрофа на финише: Макс упустил победу из-за взрыва шины, Хэмилтон провалился в ответ!
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