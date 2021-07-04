Мазепин и ещё семь пилотов вызваны к стюардам после финиша Гран-при Австрии
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Сразу восемь гонщиков Формулы-1 стали участникам ещё одного расследования со стороны стюардов Гран-при Австрии Формулы-1. Судьи обратили внимание, что Серхио Перес, Карлос Сайнс, Даниэль Риккардо, Пьер Гасли, Шарль Леклер, Николас Латифи, Антонио Джовинацци и Никита Мазепин, вероятно, не отреагировали должным образом на вывешивание двойных жёлтых флагов и не сбросили скорость в месте столкновения Кими Райкконена и Себастьяна Феттеля. Теперь пилотам придётся объяснить свои действия стюардам.
Ранее стало известно, что к судьям вызваны ещё три пилота. Джордж Расселл и Кими Райкконен подозреваются в смене траекторий на торможении, а кроме того, судьи будут расследовать столкновение между Райкконеном и Себастьяном Феттелем.
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