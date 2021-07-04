Расселлу, Райкконену и Феттелю угрожают штрафы по итогам Гран-при Австрии

Гонщик «Уильямса» Джордж Расселл, пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен и представитель «Астон Мартин» Себастьян Феттель вызваны к стюардам Гран-при Австрии Формулы-1, так как их действия оказались под расследованием стюардов.



Расселл и Райкконен подозреваются в том, что меняли свои траектории в зонах торможения, что запрещено правилами. Джордж и Кими поступали таким образом в борьбе друг с другом.



Действия Райкконена также расследуются касательно его столкновения с Феттелем на последнем круге гонки, когда финн и немец столкнулись в пятом повороте. Для расследования этой аварии к судьям вызван и Себастьян Феттель.



Расселл закончил гонку Гран-при Австрии на 11-м месте, Райкконен стал 16-м, Феттель — 17-м.