Расселлу, Райкконену и Феттелю угрожают штрафы по итогам Гран-при Австрии
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Гонщик «Уильямса» Джордж Расселл, пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен и представитель «Астон Мартин» Себастьян Феттель вызваны к стюардам Гран-при Австрии Формулы-1, так как их действия оказались под расследованием стюардов.
Расселл и Райкконен подозреваются в том, что меняли свои траектории в зонах торможения, что запрещено правилами. Джордж и Кими поступали таким образом в борьбе друг с другом.
Действия Райкконена также расследуются касательно его столкновения с Феттелем на последнем круге гонки, когда финн и немец столкнулись в пятом повороте. Для расследования этой аварии к судьям вызван и Себастьян Феттель.
Расселл закончил гонку Гран-при Австрии на 11-м месте, Райкконен стал 16-м, Феттель — 17-м.
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