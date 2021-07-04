Маси объяснил, почему Норрис и Перес получили штрафы, а Ферстаппен в Имоле — нет

Гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси прокомментировал решение стюардов Гран-при Австрии наказать пятисекундными штрафами Ландо Норриса и Серхио Переса (дважды), когда они выдавливали своих оппонентов с трассы.
«Стюарды изучили все три эпизода. В первом случае — Серхио против Ландо — он ехал бок о бок с Ландо, а в таком случае есть обязанность оставлять пространство шириной в машину. То же самое было в обратном случае с участием Чеко и Шарля на выходе из четвёртого поворота. Ну а затем Чеко и Шарль вновь сошлись на выходе из шестого. Взгляд стюардов заключался в том, что во всех трёх случаях должно было оставаться пространство шириной в машину на границе трассы, потому что две машины ехали бок о бок», — приводит слова Маси Racingnews365.
У Маси уточнили, чем эти эпизоды отличались об борьбы Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на старте Гран-при Эмилии-Романьи, когда голландец не оставил места британцу.
«Думаю, это первый поворот первого круга, а вы должны помнить, что все инциденты на первом круге оцениваются более снисходительно — так было уже несколько лет. Очевидно, очень трудно сравнивать, хотя все любят всё группировать, но сложно сравнивать два абсолютно разных поворота», — отметил гоночный директор Ф-1.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.
- 4 июля 2021
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