Перес извинился перед Леклером за выдавливание с трассы. Шарль отреагировал

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес признался, что был не прав, когда дважды выдавливал с трассы пытавшегося его опередить пилота «Феррари» Шарля Леклера.
«Я сильно извиняюсь перед Шарлем. Я так не гоняюсь, я не из тех пилотов, кто так ведёт гонки. Мы ехали в очень „грязном“ воздухе, шины были очень горячими, тормоза тоже, и мы просто пытались тормозить как можно позже. Очевидно, я не видел повторов инцидентов, но мне жаль, если в итоге я повлиял на его гонку, поскольку Шарль из тех гонщиков, кто всегда сражается, но остаётся на грани — и я такой же. Так что я недоволен собой», — приводит слова Переса PlanetF1.
Монегаск подтвердил, что пилот «Ред Булл» принёс ему извинения.
«Было непросто. Я поговорил с Чеко. Он сказал, что переборщил, он знает это. Он принёс извинения. Это жизнь! Я не из тех, кто будет долгое время возвращаться к этому инциденту. Буду двигаться дальше», — ответил Леклер.
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