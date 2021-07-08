Фернандо Алонсо: мог бы я выиграть 5 или 6 титулов в Формуле-1? Вполне

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал, что ему было бы вполне по силам выиграть пять или шесть титулов в Формуле-1.



«Смог бы я выиграть пять или шесть титулов? Вполне. Это правда, думаю, я бы смог. Я дважды становился чемпионом, четыре раза занимал второе место и трижды проигрывал менее трёх или четырёх очков», — приводит слова Алонсо Motorsport Italia.



Отметим, что Фернандо становился вице-чемпионом три раза, а не четыре — по итогам сезона-2007 он набрал равное количество очков с Льюисом Хэмилтоном, который закончил чемпионат вторым.



«Помимо того, что мы были двукратными чемпионами мира, мы боролись за титул до последней гонки в течение пяти или шести лет. И в этих последних гонках, мне кажется, на 20-м, 40-м или 50-м круге были виртуальными лидерами общего зачёта.

Я горжусь, что побеждал не потому, что у меня был классный болид, мне сопутствовала удача, или так просто сложилось. Уверен, что мы были сильной командой, ни при каких обстоятельствах не опускали руки и всегда сражались до конца», — сказал Фернандо.