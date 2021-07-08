Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Льюис Хэмилтон побывал на Неделе моды в Париже. Фото

Льюис Хэмилтон побывал на Неделе моды в Париже. Фото
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон посетил показ на Парижской неделе моды. Соответствующие фотографии британец разместил в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/lewishamilton/

Фото: https://www.instagram.com/lewishamilton/

Фото: https://www.instagram.com/lewishamilton/

В начале июля Хэмилтон продлил контакт с «Мерседесом» на два года. Соглашение с Льюисом обошлось немецкой команде в £ 80 млн (около € 93 млн). Впоследствии руководитель «Мерседеса» Тото Вольф выразил уверенность, что двухлетний контракт будет не последним в карьере британского гонщика.

Ранее бывший пилот Формулы-1 Тимо Глок поделился мнением о ходе борьбы за чемпионский титул в «Королевских гонках» нынешнего сезона, а также высказался о перспективах пилота Хэмилтона догнать гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, отставание от которого сейчас составляет 32 очка.

Новость по теме
Глок: отставание в 32 очка от Ферстаппена — не повод ставить крест на Хэмилтоне
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021