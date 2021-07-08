Льюис Хэмилтон побывал на Неделе моды в Париже. Фото

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон посетил показ на Парижской неделе моды. Соответствующие фотографии британец разместил в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/lewishamilton/

Фото: https://www.instagram.com/lewishamilton/

Фото: https://www.instagram.com/lewishamilton/

В начале июля Хэмилтон продлил контакт с «Мерседесом» на два года. Соглашение с Льюисом обошлось немецкой команде в £ 80 млн (около € 93 млн). Впоследствии руководитель «Мерседеса» Тото Вольф выразил уверенность, что двухлетний контракт будет не последним в карьере британского гонщика.



Ранее бывший пилот Формулы-1 Тимо Глок поделился мнением о ходе борьбы за чемпионский титул в «Королевских гонках» нынешнего сезона, а также высказался о перспективах пилота Хэмилтона догнать гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, отставание от которого сейчас составляет 32 очка.