Марко объяснил, почему не уверен в доминировании «Ред Булл» на Гран-при Великобритании

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признался, что не уверен в доминировании команды на Гран-при Великобритании. По словам Марко, на результат повлияет несколько факторов.

«Если бы речь шла об обычной гонке, то результат был бы решающим. Но у нас будет впервые спринт, к тому же, на практику будет отведён лишь час. Я не могу назвать это нормальным гоночным уик-эндом.

Это не значит, что мы испытываем страх перед этапом. Да, мы не выигрывали каждую гонку, но везде были конкурентоспособны.

Результаты зависят от специфики трассы. Сильверстоун имеет особое значение, но ещё большее для «Мерседеса», чем для нас. «Мерседес» — сильная команда, а Хэмилтон — выдающийся пилот, как и Ферстаппен», — цитирует Марко Grandprix.