Ферстаппен: я оставил Хэмилтону больше места, чем Леклер

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался об инциденте с Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Великобритании.



«Всё в порядке, первые дни после аварии я немного болел, но с каждым днём мне становилось всё лучше. Я тренировался усерднее, чем когда-либо. В любом случае мы не можем изменить результат. Жаль, что мы потеряли так много очков. Больше не о чем говорить. Я сильно ударился о стену в Сильверстоуне, никогда не хочешь, чтобы уик-энд заканчивался вот так.



Хэмилтон позвонил мне. Не хочу вдаваться в подробности, мы поговорили друг с другом. Неуважение? Не стоит праздновать, когда вы отправили соперника в стену под 51G. Это не то, что нужно праздновать, так что я не думаю, что это было уважительно.



Атака Хэмилтона на Леклера доказывает, что в этом повороте можно обгонять без аварий. Я оставил даже больше места, чем Шарль», — приводит слова Ферстаппена Formule1.nl.