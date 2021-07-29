Ферстаппен: я оставил Хэмилтону больше места, чем Леклер

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался об инциденте с Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Великобритании.
«Всё в порядке, первые дни после аварии я немного болел, но с каждым днём мне становилось всё лучше. Я тренировался усерднее, чем когда-либо. В любом случае мы не можем изменить результат. Жаль, что мы потеряли так много очков. Больше не о чем говорить. Я сильно ударился о стену в Сильверстоуне, никогда не хочешь, чтобы уик-энд заканчивался вот так.
Хэмилтон позвонил мне. Не хочу вдаваться в подробности, мы поговорили друг с другом. Неуважение? Не стоит праздновать, когда вы отправили соперника в стену под 51G. Это не то, что нужно праздновать, так что я не думаю, что это было уважительно.
Атака Хэмилтона на Леклера доказывает, что в этом повороте можно обгонять без аварий. Я оставил даже больше места, чем Шарль», — приводит слова Ферстаппена Formule1.nl.
- 29 июля 2021
-
18:12
-
18:07
-
17:21
-
16:47
-
15:47
-
15:00
-
14:01
-
12:54
-
11:55
-
10:57
-
09:59
-
00:53
- 28 июля 2021
-
23:52
-
22:42
-
21:55
-
20:58
-
20:00
-
18:09
-
17:15
-
17:02
-
16:43
-
16:28
-
14:19
-
11:41
-
10:20
-
09:17
-
00:31
- 27 июля 2021
-
23:36
-
22:24
-
21:37
-
20:34
-
19:13
-
17:42
-
16:52
-
16:42