Феттель: буду рад, если титул выиграет Ферстаппен — Михаэль Шумахер тогда сохранит рекорд

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель сообщил, что был бы счастлив, если бы титул в нынешнем сезоне Формуды-1 завоевал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, а не Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Это позволило бы соотечественнику Себастьяна, Михаэлю Шумахеру, сохранить свой рекорд. И Михаэль, и Льюис завоевали в Формуле-1 по семь титулов.

«Я буду рад, если Макс выиграет титул чемпиона мира в этом году. Это означало бы, что Михаэль Шумахер сохранит свой рекорд, который насчитывает семь трофеев. Многие знают, что Михаэль — мой герой, а поэтому я буду счастлив, если Макс добьётся победы.



Но, конечно, если Льюис преуспеет и завоюет восьмой титул, то заслужит нашего полного уважения. Кто же всё-таки победит в этом году? Я не хочу давать прогнозы. Но точно знаю одно: в этом году я этого не сделаю», — приводит слова Феттеля Bild.