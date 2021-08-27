Дэун выиграл квалификацию Формулы-3 в Спа, Смоляр — третий, Хаугер — 14-й

Австралийский гонщик Джек Дуэн завоевал поул-позишен на очередном этапе Формулы-3, проходящем в Бельгии на трассе «Спа-Франкоршам». На подсыхавшей после дождя трассе Дуэн уверенно показал лучший результат, опередив ближайших преследователей на семь десятых секунды — ими стали француз Виктор Мартинс и россиянин Александр Смоляр.



Лидер общего зачёт Деннис Хаугер, равно как и его партнёры по команде «Према», не смогли показать высоких результатов и стартуют за пределами топ-10.



Формула-3. Бельгия. Квалификация



1. Джек Дуэн — 2:21.953

2. Виктор Мартинс — 2:22.657

3. Александр Смоляр — 2:22.722

4. Кайо Коллет — 2:22.736

5. Логан Сарджент — 2:22.755

6. Клемент Новалак — 2:22.811

7. Фредерик Вести — 2:23.268

8. Давид Шумахер — 2:23.753

9. Джонатан Хоггард — 2:23.785

10. Роман Станек — 2:23.816

11. Джек Кроуфорд — 2:23.964

12. Лоренцо Коломбо — 2:24.062

13. Артур Леклер — 2:24.254

14. Деннис Хаугер — 2:24.288

...18. Олли Колдуэлл — 2:25.025.