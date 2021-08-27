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Дэун выиграл квалификацию Формулы-3 в Спа, Смоляр — третий, Хаугер — 14-й

Дэун выиграл квалификацию Формулы-3 в Спа, Смоляр — третий, Хаугер — 14-й
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Австралийский гонщик Джек Дуэн завоевал поул-позишен на очередном этапе Формулы-3, проходящем в Бельгии на трассе «Спа-Франкоршам». На подсыхавшей после дождя трассе Дуэн уверенно показал лучший результат, опередив ближайших преследователей на семь десятых секунды — ими стали француз Виктор Мартинс и россиянин Александр Смоляр.

Лидер общего зачёт Деннис Хаугер, равно как и его партнёры по команде «Према», не смогли показать высоких результатов и стартуют за пределами топ-10.

Формула-3. Бельгия. Квалификация

1. Джек Дуэн — 2:21.953
2. Виктор Мартинс — 2:22.657
3. Александр Смоляр — 2:22.722
4. Кайо Коллет — 2:22.736
5. Логан Сарджент — 2:22.755
6. Клемент Новалак — 2:22.811
7. Фредерик Вести — 2:23.268
8. Давид Шумахер — 2:23.753
9. Джонатан Хоггард — 2:23.785
10. Роман Станек — 2:23.816
11. Джек Кроуфорд — 2:23.964
12. Лоренцо Коломбо — 2:24.062
13. Артур Леклер — 2:24.254
14. Деннис Хаугер — 2:24.288
...18. Олли Колдуэлл — 2:25.025.

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