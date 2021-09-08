Кубица: с нетерпением жду гонки в Монце, там я завоевал свой первый подиум

Запасной пилот «Альфа Ромео» Роберт Кубица прокомментировал новость, что он заменит Кими Райкконена на Гран-при Италии. Финский гонщик находится на самоизоляции после получения положительного теста на коронавирус. Самочувствие Кими находится в норме.



«Прежде всего хочу передать Кими наилучшие пожелания: надеюсь, что он выздоровеет и вернётся в строй как можно скорее. С нетерпением ожидаю гонки в Монце, невероятной трассе, на которой я в 2006 году завоевал свой первый подиум. В отличие от Зандворта, я отлично знаю данную трассу, и это мне поможет. Я доволен тем, что показал на Гран-при Нидерландов, мне не терпится помочь своей команде ещё раз», — приводит слова Кубицы официальный сайт «Альфа Ромео».