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«Альфа Ромео» представила специальную ливрею для Гран-при Италии Формулы-1

«Альфа Ромео» представила специальную ливрею для Гран-при Италии Формулы-1
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«Альфа Ромео» представила специальную ливрею для Гран-при Италии Формулы-1, который пройдёт с 10 по 12 сентября. В пресс-службе команды отметили, что ливрея подчёркивает неразрывную связь «Альфа Ромео» и Гран-при Италии.

Ранее стало известно, что польский резервный пилот «Альфа Ромео» Роберт Кубица заменит Кими Райкконена на Гран-при Италии. Примечательно, что именно в Монце Кубица завоевал первый подиум в Формуле-1. Это случилось в 2006 году. На Гран-при Нидерландов, напомним, Роберт показал 15-й результат. Второй пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци пришёл к финишу 14-м. Победу по итогам гонки праздновал гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым был Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», тройку лучших замкнул его напарник Валттери Боттас.

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