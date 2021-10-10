Вольф — о тактике Хэмилтона: подумали, что без пит-стопа Льюис заберётся на третье место

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал стратегию Льюиса Хэмилтона на Гран-при Турции. Британский гонщик занял пятое место, незадолго до финиша заехав на пит-стоп и сменив шины.
«Мы подумали, что без пит-стопа он сможет забраться на третье место. Либо мы попробуем перейти на софт, если появится сухая траектория. Когда стало понятно, что Леклер откатывается назад, как и Льюис, поняли, что точно не дотянем до финиша на этих шинах.
Стоило ли Льюису заехать на пит-стоп раньше? Так было бы лучше. Но, находясь в болиде, он не видел, как сильно отстаёт. Если бы он вообще не поехал бы на пит-стоп, уступил бы Гасли.
Наверное, нужно было заехать в боксы с остальными. Тогда Льюис оказался бы позади Переса и Леклера и сражался бы с ними за третье место. Такое решение было бы правильным, но это мысли задним числом», — цитирует Вольфа Sky Sports.
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