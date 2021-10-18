«Было жутко». Никита Мазепин рассказал, как осознал популярность Микаэля Шумахера

Российский гонщик команды Формулы-1 «Хаас» Никита Мазепин рассказал, как осознал популярность легендарного пилота Микаэля Шумахера.



«В 11 лет я ещё не понимал его вклад в мировой автоспорт, и для меня он был просто известным гонщиком. Не помню деталей нашей первой встречи, но хорошо запомнил, как впервые осознал популярность Микаэля Шумахера.



Мы находились вместе с командой в тенте, и пришлось закрыть на некоторое время двери для фанатов. Итальянцы — люди эмоциональные, они стали стучать, чтобы получить селфи или автограф от старшего Шумахера. Было довольно жутко, потому что в России никогда с таким не встречался.



Удавалось ли мне пообщаться с Микаэлем? Он всегда был с сыном, моим соперником. У нас было довольно мало контактов, но всегда были максимально уважительные отношения. Он фантастический человек и всегда будет примером для меня самого», — цитирует Мазепина РБК.