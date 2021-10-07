Мазепину нужно на военные сборы во время сезона Формулы-1 – как же быть? Ответы Никиты

Перед Гран-при Турции Формулы-1 Никита Мазепин в очередной раз ответил на вопросы группы российских журналистов. Говорили про самое разное – от перестановок в гоночной бригаде Никиты до возможного дружеского визита Мика Шумахера в Москву.

— На двух предстоящих этапах вашим гоночным инженером станет Аяо Комацу. Насколько серьёзна такая перестановка в ходе сезона и рассчитываете ли получить некий новый опыт?

— Мы по не совсем приятным причинам столкнулись с такой ситуацией. Никакого другого выхода не было. Аяо — очень опытный и хорошо зарекомендовавший себя инженер, так что для меня большая честь поработать с ним так тесно. Но надо сказать, что непросто адаптироваться к новым членам твоей гоночной бригады в середине сезона. У вас свои привычки в вопросах общения по радио — на быстром круге, на медленном. Ты выстраиваешь их в отношениях с гоночным инженером ступенька за ступенькой — а потом всё меняется. Но мы должны справиться с этой ситуацией.

— Поначалу вы славились в Ф-1 довольно жёсткими радиопереговорами. Будете держать в уме, что в этот раз ваш инженер — один из главных начальников команды?

— Не совсем согласен, что я разговаривал с командой жёстко: я ни разу не использовал ненормативную лексику в отношении кого-либо из членов «Хааса». Но не стоит забывать, что мы движемся на скорости за 350 км/ч и пытаемся бороться за позицию. У нас в России принято на быстрых скоростях говорить всё прямо. Возможно, где-то это звучит грубо, но на самом деле ты с уважением просишь кого-то не делать что-то в этот момент, а сделать чуть попозже.

Фото: haasf1team.com

— Вы уже прогулялись по трассе «Истамбул-парк»? Если да, то смогли ли организаторы исправить ситуацию с асфальтом, который год назад вообще не обеспечивал сцепления?

— По трассе мы прошлись. Да, нам обещали изменить асфальт, добавив «держака», но я не совсем уверен, как они это сделали. Мы с командой не на все сто процентов уверены, что эта цель будет достигнута, но узнаем только в пятницу.

— Вспомните, пожалуйста, финальные круги Гран-при России. Насколько легко вам было принять решение о переходе на промежуточные шины?

— Мне было достаточно комфортно. Когда примерно за семь кругов до конца гонки начал моросить дождь, я сразу доложил об этом команде. Мне было понятно, что нужно переходить на промежуточные шины, пусть даже первый и третий сектора оставались более-менее сухими, но на втором секторе удержать машину на трассе было невозможно.



Команда сказала, что дождь не должен усилиться, и предложила перейти на «софт». Но я видел, какого цвета облака и насколько сильно уже идёт дождь. Я понимал, что при сильном ветре дождь только усилится. К тому же нам было нечего терять, поэтому я сказал, что мы точно переходим на промежуточные. На своём круге мы стали первой машиной, кто принял такое решение. И оно оказалось правильным.

— Вашей обороной в Сочи остался не совсем доволен Николас Латифи, а ФИА вынесла вам предупреждение. Согласны ли вы с решением ФИА и хотите ли что-то ответить Николасу?

— Насколько мне известно, слова Николаса заключались в том, что это мой стиль и что каждый гонщик действует по-разному. Я уважаю его стиль, и приятно видеть, что он уважает мой. Что касается предупреждения от ФИА, я обязательно сделаю выводы из того, что федерация посчитала не совсем корректным в моих действиях. Но вы также должны понимать, что если гонщика ловят на действиях, которые запрещены, то ему дают штраф. А если штрафа на дают, то действия были скорее корректными, чем нет. В общем, будем анализировать.

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— На последних этапах вы стабильно опережаете Мика Шумахера на пятничных тренировках. За счёт чего?

— Такие результаты связаны с тем, что, возможно, я приезжаю на Гран-при чуть более подготовленным к трассам. Я очень много работал на симуляторе в прошлые годы и думаю, что это не прошло даром. Но пока не получается собрать весь свой потенциал в субботу. Возможно, это изменится в предстоящий уик-энд.



— Принял ли Мик Шумахер ваше приглашение приехать в гости в Москву?

— Очень хороший вопрос. Нужно уточнить, где это приглашение находится, потому что я отправил его Мику в словесном формате. Подтверждения или отказа я пока не получил, поэтому обязательно уточню.

— В Сочи вы рассказали, что через год у вас летом будут месячные сборы на военной кафедре. Но как же их вписать в календарь гоночного сезона?

— Я надеюсь на диалог с руководством военной кафедры. Надеюсь, что у меня получится разделить период обязательного нахождения там — возможно, на две части. То есть проведу две недели до гонки и ещё две — после.