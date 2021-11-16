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Антонио Джовинацци высказался о прекращении сотрудничества с «Альфа Ромео»

Антонио Джовинацци высказался о прекращении сотрудничества с «Альфа Ромео»
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Итальянский гонщик Антонио Джовинацци, покидающий Формулу-1 по окончании сезона-2021, поблагодарил «Альфа Ромео» за всё время, которое он провёл в этом гоночном коллективе. Ранее стало известно, что в следующем году пилотом «Альфа Ромео» будет китайский гонщик Гуаньюй Чжоу.

«Я думаю, что нет ничего приятнее, чем просто сказать спасибо. Спасибо за всё, «Альфа Ромео». Я благодарен каждому члену команды, которые поддерживали меня все эти прекрасные годы. А самое большое спасибо моим болельщикам, которые всегда были мне так близки», — написал Джовинацци в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что после завершения сотрудничества с «Альфа Ромео» Джовинацци перейдёт в Формулу-Е — Антонио заключил контракт на предстоящий сезон с командой «Дрэгон».

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