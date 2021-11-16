Антонио Джовинацци подписал контракт с командой Формулы-Е

Итальянский гонщик Антонио Джовинацци, покидающий Формулу-1 по окончании сезона-2021, определился с новым местом работы. После завершения сотрудничества с «Альфа Ромео» Джовинацци перейдёт в Формулу-Е. Антонио заключил контракт на предстоящий сезон с командой «Дрэгон».



«Как только было публично объявлено, что я не останусь в Формуле-1 на следующий год, то решил принять участие в чемпионате мира Формула-Е. Я всегда следил за этой серией. Я восхищён, что смогу войти в состав «Дрэгона» / «Пенске» в этой полностью электрической категории, где уже проводил тесты три года назад. Я бы хотел поблагодарить Джея Пенске за то, что тот незамедлительно продемонстрировал огромный интерес к тому, чтобы я вошёл в состав команды», — приводит слова Джовинацци пресс-служба «Дрэгона».