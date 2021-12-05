Хабиб Нурмагомедов посетил Гран-при Саудовской Аравии

33-летний российский экс-боец UFC Хабиб Нурмагомедов посетил Гран-при Формулы-1 в Джидде (Саудовская Аравия).

Напомним, сегодня, 5 декабря, на уличной трассе в Джидде состоится гонка 21-го этапа сезона-2021 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Саудовской Аравии. В нынешнем сезоне Гран-при Саудовской Аравии дебютирует в календаре чемпионата мира.



По итогам 20 этапов сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик американской команды «Хаас» Никита Мазепин — четвёртый в истории россиянин, выступающий в Формуле-1, — пока не набрал ни одного очка и занимает в общем зачёте 21-ю позицию.

Заезд начнётся в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.