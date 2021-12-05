Хабиб Нурмагомедов посетил Гран-при Саудовской Аравии
Поделиться
33-летний российский экс-боец UFC Хабиб Нурмагомедов посетил Гран-при Формулы-1 в Джидде (Саудовская Аравия).
Напомним, сегодня, 5 декабря, на уличной трассе в Джидде состоится гонка 21-го этапа сезона-2021 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Саудовской Аравии. В нынешнем сезоне Гран-при Саудовской Аравии дебютирует в календаре чемпионата мира.
По итогам 20 этапов сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик американской команды «Хаас» Никита Мазепин — четвёртый в истории россиянин, выступающий в Формуле-1, — пока не набрал ни одного очка и занимает в общем зачёте 21-ю позицию.
Заезд начнётся в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Комментарии
- 5 декабря 2021
-
21:07
-
20:13
-
19:41
-
19:28
-
19:21
-
19:09
-
18:25
-
17:55
-
16:45
-
15:48
-
15:00
-
14:58
-
13:48
-
13:00
-
12:38
-
11:52
-
10:40
-
10:30
-
09:49
-
08:30
-
00:39
-
00:38
-
00:20
-
00:17
- 4 декабря 2021
-
23:48
-
23:29
-
23:26
-
23:15
-
23:10
-
23:04
-
22:47
-
22:45
-
22:20
-
22:11
-
22:01
Партнерский контент