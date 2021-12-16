Шварцман попрощался с «Премой», заехав на «Хаасе» на пит-лейн Формулы-2

Российский гонщик Роберт Шварцман красиво попрощался со своей команда «Према», за которую он выступал в разных сериях на протяжении последних трёх сезонов. Пилот заехал на болиде «Хааса» на пит-лейн Формулы-2, где механики «Премы» готовились к своим тестам.

Публикация доступна в «твиттере» Формулы-2.

Напомним, Шварцман по итогам сезона стал вице-чемпионом Формулы-2, однако не сумел пробиться в основной состав ни одной из команд Формулы-1. Его будущее на сезон-2022 пока неизвестно.

Итоговое положение в чемпионате Формулы-2:



1. Оскар Пиастри («Према») — 252,5 очков

2. Роберт Шварцман («Према») — 192

3. Гуаньюй Чжоу («УНИ-Виртуози») — 183

4. Дэниел Тиктум («Карлин») — 159,5

5. Тео Пуршер («АРТ») — 140

6. Юри Випс («Хайтек») — 120

7. Джехан Дарувала («Карлин») — 113

8. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») — 105

9. Лиам Лоусон («Хайтек») — 103

10. Ральф Бошунг («Кампос») — 59,5

11. Рихард Версхор («МП Моторспорт»/«Хароуз») — 56

12. Кристиан Лундгор («АРТ») — 50

13. Маркус Армстронг («ДАМС») — 49

14. Бент Вискал («Трайдент») — 34

15. Давид Бекман («Хароуз»/«Кампос») — 32

16. Рой Ниссани («ДАМС») — 16

17. Лирим Зендели («МП Моторспорт») — 13

18. Джейк Хьюз («ХВА») — 8

19. Джек Дуэн («МП Моторспорт») — 7

20. Энцо Фиттипальди («Хароуз») — 2

21. Марино Сато («Трайдент») — 1

22. Маттео Наннини («ХВА») — 1.