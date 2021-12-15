Роберт Шварцман рассказал, чем бы он хотел заниматься в 2022 году
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Гонщик академии «Феррари» Роберт Шварцман рассказал, что на данный момент у него нет полной определённости с планами на сезон-2022 после ухода из Формулы-2. Россиянин стал вице-чемпионом, однако он не сумел пробиться в основной состав ни одной из команд Формулы-1.
«Моё будущее? Я хочу двигаться вперёд. Я концентрируюсь на Формуле-1, хочу быть полностью связан с Ф-1 и, надеюсь, получить настолько много возможностей управлять болидом, насколько это возможно. Надеюсь, через год у меня появится возможность выступать — это моя цель. Ну а что я буду делать в 2022 году, посмотрим. Пока ясности ещё нет», — заявил Шварцман в интервью пресс-службе Формулы-1.
Ранее Роберт Шварцман подвёл итоги второго дня тестов Формулы-1 в Абу-Даби.
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