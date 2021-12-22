Роберт Шварцман стал тест-пилотом «Феррари»

Российский гонщик Роберт Шварцман отработает сезон-2022 Формулы-1 в качестве тест-пилота команды «Феррари», сообщает официальный сайт «Скудерии». Ранее руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто объявил, что резервными гонщиками команды станут Мик Шумахер и Антонио Джовинацци.



«В 2021 году Роберт уже принял участие в трёх тестовых сессиях Формулы-1 за рулём «Феррари», в последний раз — несколько дней назад в Абу-Даби за рулём SF21. Россиянин будет поддерживать боевых пилотов, работая на новом симуляторе, создание которого было завершено прошлым летом. Поэтому он будет работать наряду с двумя экспертами в этом направлении, которое в наши дни становится ещё важнее в Формуле-1 — Антонио Фуоко и Давиде Ригоном», — гласит сообщение на официальном сайте «Феррари».

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