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Гасли высказался об уходе Джовинацци из Формулы-1

Гасли высказался об уходе Джовинацци из Формулы-1
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Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли высказался об уходе Антонио Джовинацци из «Королевских гонок». В следующем сезоне Антонио будет выступать в Формуле-Е.

«Мне действительно очень грустно, что он покидает паддок, потому что Антонио — очень хороший парень и просто очень приятный человек», – приводит слова Гасли PlanetF1.com

Пьер также рассказал, с кем за время выступления в Формуле-1 у него сложились самые лучшие отношения.

«Лучшим другом в паддоке я бы назвал Шарля Леклера. С Юки Цунодой у нас тоже сложились очень тёплые отношения. В принципе я со всеми лажу. Но с этими тремя парнями лучше всего», — сказал Гасли.

В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Гасли занял девятое место. В активе француза 110 очков. Победу в чемпионате мира праздновал голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

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