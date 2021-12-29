Валттери Боттас высказался об отличиях между болидами следующего года и минувшего сезона

Финский пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас поделился мнением о машинах 2022 года. По его мнению, эти болиды будет несильно отличаться от тех, что использовались в сезоне-2021.



«Такое чувство, по крайней мере в симуляторе, что такие болиды несильно отличаются от автомобилей минувшего сезона. Мы не можем тестировать слипстрим и тому подобное, но каких-либо существенных различий я не обнаружил. Может быть, стало меньше прижимной силы.

Было весело, особенно в 2020-м, когда машины были даже быстрее, чем в этом году. Они были действительно хороши, а как будут обстоять дела с новыми, я дам знать в следующем году. Если гонки будут лучше, а борьба плотнее, то будет даже веселее. Надеюсь, так оно и будет», — приводит слова Боттаса Autosport.