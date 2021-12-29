Вассёр: Боттас всегда был в тени Хэмилтона. То же самое с напарниками Макса в «Ред Булл»

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр рассказал, чего ждёт от финна Валттери Боттаса в своей команде, куда он перешёл из «Мерседеса».



«Конечно, всегда необходимо хорошо выполнять работу, но я думаю, что самое важное для него на данном этапе карьеры — быть в центре команды. Не в обиду «Мерседесу», но там он всегда был в тени Льюиса. Но что поделать — в «Мерседесе» любой всегда будет находиться в тени Хэмилтона.



То же самое с «Ред Булл». Макс будет заслонять каждого. Достаточно посмотреть на пилотов, которые были рядом с Ферстаппеном в течение последних десяти или шести лет. А это были Гасли, Албон и Перес. Перес, вероятно, проделал более качественную работу в прошлом году, чем в этом сезоне. Быть товарищем по команде Макса или Льюиса действительно очень непросто, и я думаю, что для Валттери было не так важно, чтобы его считали лидером.



У Валттери колоссальный опыт в Формуле-1. Полагаю, что чёткое представление о том, что он хочет делать в будущем, позволяет ему быть более расслабленным. Я вполне уверен, потому что знаю его довольно хорошо. Вместе мы на одной волне», — приводит слова Вассёра GPFans.

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