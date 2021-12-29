Чемпион Ф-2 Оскар Пиастри выбрал три главных момента прошедшего сезона

Австралийский гонщик Оскар Пиастри, представляющий команду «Према», выбрал три главных момента прошедшего сезона Формулы-2.
Публикация доступна в «твиттере» команды Альпин.
Пиастри стал чемпионом Формулы-2 нынешнего сезона. Его отрыв от второго места, которое занял пилот «Премы», россиянин Роберт Шварцман, составил 60,5 балла — Роберт набрал 192 очка. Третьим в общем зачёте стал представитель Китая Гуаньюй Чжоу («УНИ-Виртуози»), в активе которого 183 очка.
Стоит отметить, что в этом году Оскар установил рекорд Формулы-2. Пиастри праздновал четыре победы подряд в основных гонках этапа, что ранее никому не удавалось.
После завершения сезона Оскар прокомментировал тот факт, что даже после завоевания титула в сезоне-2021 он не получил места в Формуле-1.
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