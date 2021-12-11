Пиастри: литературно выражаясь, буду сильно раздражён, если не окажусь в Ф-1 в 2023-м

Чемпион Формулы-2 Оскар Пиастри прокомментировал тот факт, что даже после завоевания титула в сезоне-2021 он не получил места в Формуле-1.
«Определённо, я сделал всё, что в моих силах, чтобы проявить себя в борьбе за место в Ф-1. В начале прошлого или этого года я говорил, что результаты должны пробить мне дорогу в Ф-1, но очевидно, что это не сработало. Конечно, немного расстраивает, что я не сделаю прыжок напрямую, но очень надеюсь, что попаду на решётку в 2023-м.
Я буду сильно раздражён, литературно выражаясь, если не буду на решётке в 2023-м, ведь я не знаю, как мне ещё себя проявить. В следующем году у меня будет очень хорошая возможность с «Альпин» перейти в мир Ф-1, но без пилотирования. Но я оценю весь сумасшедший календарь Ф-1, буду много работать на симуляторе.
На протяжении своей карьеры я хорошо справлялся с тем, что мог контролировать, но тут контроля у меня уже нет. Сделаю всё возможное, чтобы доказать «Альпин», почему я должен оказаться на решётке. Надеюсь, это приведёт к получению места», — приводит слова Пиастри Autosport.
- 11 декабря 2021
-
21:48
-
21:41
-
21:18
-
21:10
-
20:45
-
20:31
-
20:30
-
20:27
-
20:22
-
20:13
-
20:07
-
19:54
-
19:05
-
18:39
-
18:31
-
18:21
-
18:15
-
18:03
-
17:49
-
17:43
-
17:38
-
17:07
-
15:50
-
15:29
-
15:00
-
14:15
-
14:12
-
13:16
-
12:20
-
10:53
-
10:34
-
09:35
-
09:00
-
08:00
-
01:12