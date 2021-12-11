Пиастри: литературно выражаясь, буду сильно раздражён, если не окажусь в Ф-1 в 2023-м

Чемпион Формулы-2 Оскар Пиастри прокомментировал тот факт, что даже после завоевания титула в сезоне-2021 он не получил места в Формуле-1.



«Определённо, я сделал всё, что в моих силах, чтобы проявить себя в борьбе за место в Ф-1. В начале прошлого или этого года я говорил, что результаты должны пробить мне дорогу в Ф-1, но очевидно, что это не сработало. Конечно, немного расстраивает, что я не сделаю прыжок напрямую, но очень надеюсь, что попаду на решётку в 2023-м.



Я буду сильно раздражён, литературно выражаясь, если не буду на решётке в 2023-м, ведь я не знаю, как мне ещё себя проявить. В следующем году у меня будет очень хорошая возможность с «Альпин» перейти в мир Ф-1, но без пилотирования. Но я оценю весь сумасшедший календарь Ф-1, буду много работать на симуляторе.



На протяжении своей карьеры я хорошо справлялся с тем, что мог контролировать, но тут контроля у меня уже нет. Сделаю всё возможное, чтобы доказать «Альпин», почему я должен оказаться на решётке. Надеюсь, это приведёт к получению места», — приводит слова Пиастри Autosport.