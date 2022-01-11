«Феррари» обратилась к Роберту Шварцману перед новым сезоном Формулы-1
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На официальной странице команды Формулы-1 «Феррари» в «Инстаграме» был размещён новый пост, посвящённый российскому гонщику Роберту Шварцману.
«С нетерпением ждём возможности поработать с тобой в этом году, Роберт», — говорится в сообщении «Феррари».
Фотографию можно посмотреть на официальной странице команды «Феррари» в «Инстаграме».
Напомним, по итогам сезона Шварцман стал вице-чемпионом Формулы-2, однако не сумел пробиться в основной состав ни одной из команд Формулы-1. Его будущее на сезон-2022 пока неизвестно. В следующем сезоне он будет выполнять роль тест-пилота «Феррари» в «Королевских гонках».
Чемпионом по итогам прошлого сезона Формулы-2 стал австралиец Оскар Пиастри.
Ранее Роберт попрощался с командой «Према», записав видеообращение.
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