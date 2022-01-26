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В «Альфа Таури» назвали дату презентации болида 2022 года. Видео

В «Альфа Таури» назвали дату презентации болида 2022 года. Видео
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Команда Формулы-1 «Альфа Таури» представит свой болид на сезон-2022 14 февраля 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба гоночного коллектива.

Каких-то дополнительных сведений не приводится. Известно, что новый болид команды получит индекс AT03.

Видеозапись можно посмотреть на официальном канале команды Ф-1 «Альфа Таури» в YouTube.

«Альфа Таури» стала уже пятой командой, объявившей даты презентаций своих автомобилей на новый сезон «Королевских гонок». Ранее это сделали «Астон Мартин», «Макларен», «Феррари» и «Мерседес».

Расписание презентаций перед сезоном-2022:

10 февраля — «Астон Мартин»;
11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;
14 февраля — «Альфа Таури»;
17 февраля — «Феррари»;
18 февраля — «Мерседес».

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