В «Альфа Таури» назвали дату презентации болида 2022 года. Видео

Команда Формулы-1 «Альфа Таури» представит свой болид на сезон-2022 14 февраля 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба гоночного коллектива.



Каких-то дополнительных сведений не приводится. Известно, что новый болид команды получит индекс AT03.

Видеозапись можно посмотреть на официальном канале команды Ф-1 «Альфа Таури» в YouTube.

«Альфа Таури» стала уже пятой командой, объявившей даты презентаций своих автомобилей на новый сезон «Королевских гонок». Ранее это сделали «Астон Мартин», «Макларен», «Феррари» и «Мерседес».



Расписание презентаций перед сезоном-2022:



10 февраля — «Астон Мартин»;

11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;

14 февраля — «Альфа Таури»;

17 февраля — «Феррари»;

18 февраля — «Мерседес».