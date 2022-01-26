Формула-1 утвердила даты предсезонных тестов 2022 года

В Формуле-1 приняли окончательное решение о датах предсезонных тестов 2022 года. Как сообщили в пресс-службе организации, в общей сложности на знакомство с новыми автомобилями командам будет отведено шесть дней. Первые тестовые заезды состоятся с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). При этом они не будут сопровождаться прямыми трансляциями и приведением данных о лучшем времени круга.



Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии состоится первый этап нового сезона. Эти тесты уже смогут посетить болельщики. Кроме того, занятия будут транслироваться в прямом эфире.



Ранее мыслями по поводу нового регламента «Королевских гонок» поделился технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон.